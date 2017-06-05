20 июня в ПВГУС стартует Приемная кампания

С 20 июня Поволжский государственный университет сервиса начнет прием документов в рамках Приемной кампании – 2017 на все уровни, формы и условия обучения.

Университет приглашает выпускников 9-х, 11-х классов и колледжей получить среднее профессиональное и высшее образование по широкому перечню направлений и специальностей. Возможно как очное, так и заочное обучение. Есть бюджетные места и возможность поступления с результатами всего двух ЕГЭ.

На базе 11 класса возможно пройти сокращенное обучение на факультете среднего профессионального образования, а далее получить высшее образование без сдачи ЕГЭ! Стать студентом факультета СПО ПВГУС можно без экзаменов.  

Все интересующие вопросы о поступлении и обучении можно будет задать во время проведения Дня открытых дверей -  23 и 29 июня.  Выпускников 9-х и 11-х классов, выпускников колледжей, а также их родителей ждут подробные консультации по поступлению в университет в 2017 году и по направлениям подготовки.

Приемная комиссия ПВГУС: тел. 22-22-83.

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  3. 05.06.2017 15:07 [83] (0)
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