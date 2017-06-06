Бывшие люди

Сколько лиц без определенного места жительства в Тольятти? У разных людей разные ответы. Кто живет в более благополучном районе с ними сталкиваются реже, а живущие рядом со злачными местами видят их гораздо чаще. Цифры варьируются в пределах от одной тысячи до 3 тысяч.

Директор ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий» Ю.В. Сутормин официально предоставляет следующие данные – в год услугами приюта пользуются до 500 человек, еще 200 получают консультации по вопросам жизнеустройства.

Услуги приюта доступны для инвалидов.

Администрация приюта активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Оказывается помощь в восстановлении документов.

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