Бывшие люди

Сколько лиц без определенного места жительства в Тольятти? У разных людей разные ответы. Кто живет в более благополучном районе с ними сталкиваются реже, а живущие рядом со злачными местами видят их гораздо чаще. Цифры варьируются в пределах от одной тысячи до 3 тысяч.

Директор ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют для лиц без определенного места жительства и занятий» Ю.В. Сутормин официально предоставляет следующие данные – в год услугами приюта пользуются до 500 человек, еще 200 получают консультации по вопросам жизнеустройства.

Услуги приюта доступны для инвалидов.

Администрация приюта активно сотрудничает с правоохранительными органами.

Оказывается помощь в восстановлении документов.

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  3. 06.06.2017 08:37 [172] (0)
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