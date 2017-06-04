Полезное лето с «Молодежной картой»

На время летних каникул многие школьники и студенты устраиваются на работу. Как сохранить и приумножить накопленные деньги? Специалисты Сбербанка предлагают школьникам и студентам специальную «Молодёжную карту», которую можно оформить с 14 лет.

Владельцы «Молодежных карт» могут расплачиваться ими в магазинах, совершать покупки в интернет-магазинах. Также держатели карт получают все сервисы, доступные клиентам банка. Так, услуга «Мобильный банк» позволяет получать уведомления о начислениях и списаниях средств. Сервис «Сбербанк Онлайн» дает возможность подключать автоплатеж, например, за сотовую связь, пользоваться сервисом «Копилка» для накоплений, вести учет своих расходов и открывать вклады.

Помимо стандартных возможностей владельцы «Молодежных карт» получают сниженную до 150 рублей в год стоимость обслуживания, им начисляются повышенные бонусы СПАСИБО, они могут принять участие в акциях, проводимых MasterCard и Visa.

При оформлении карты на сайте sberbank.ru имеется возможность выбора индивидуального дизайна — в базе представлены десятки высококачественных изображений, персонажи популярных интернет-персонажей и компьютерных игр. При желании можно загрузить собственное изображение, в том числе из социальных сетей.

Для получения дополнительной информации и оформления карты нужно обратиться в любой офис Сбербанка. Из документов потребуется только паспорт.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.