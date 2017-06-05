Набережную Автозаводского района взяли под особый контроль

Набережная восьмого квартала находится в зоне особого внимания городской власти после недавнего повторного обвала грунта. Администрация города инициировала срочное создание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения.

Напомним, в ночь с 29 на 30 мая произошло повторное обрушение пешеходной зоны восточной набережной Автозаводского района. В срочном порядке на место происшествия выехала комиссия в составе представителей структурных подразделений администрации Тольятти и Центра гражданской защиты. При визуальном осмотре конструктивных элементов набережной, расположенных на границах водораздела, выявилось, что они имеют значительные разрушения по всей длине набережной (от пирса до лестничного спуска к воде, расположенного западнее спасательной станции). А это может привести к дальнейшему увеличению существующих провалов и возможному образованию новых.

В связи с этим 31 мая на вышеуказанной территории установлен режим повышенной готовности при угрозе возникновения чрезвычайно ситуации. Был создан оперативный штат и утвержден его состав. Также был утвержден план мероприятий по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации, сообщает городская администрация.

На сегодняшний день была проведена работа по ограждению контура провала проволокой и сигнальными лентами, развешаны предупредительные объявления. Провалы засыпали строительными отходами. На месте работали шесть единиц техники. Чтобы засыпать 295 тонн материалов, было выполнено 18 рейсов. Провалы дополнительно засыпали 30 тоннами асфальтогранулята. Кроме того, гидромолотом провели работы по обвалу асфальтобетонного покрытия в проемах пустот.

С 8 июня планируется установка временных ограждающих конструкций, чтобы не допускать пешеходов на данный участок.

Глава городского округа Сергей Анташев уточнил, что все работы выполнялись в рамках аварийного ремонта за счет средств резервного фонда. К решению проблемы также привлекались коммерческие структуры.

Мероприятия по реконструкции набережной Автозаводского района включены в программу празднования юбилея ВАЗа. Уже проведены гидрологические изыскания, и специалисты департамента градостроительной деятельности готовят проект.

Сейчас для обеспечения общественной безопасности на территории набережной 8 квартала задействованы серьезные силы. Ежедневно с 11:00 до 21:00 здесь курсируют конные, автомобильные и пешие патрули, в которых задействованы городские полицейские и спасатели, а также специалисты департамента общественной безопасности.

Городская власть обращается к жителям города с просьбой – ограничить посещение аварийного участка набережной.