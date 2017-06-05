«СИБУР Тольятти» стал Почетным благотворителем города

Предприятие синтетического каучука «СИБУР Тольятти» в 10-ый раз стало победителем городского конкурса «Благотворитель год–2016», организатором которого является городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти». Награждение состоялось на торжественном мероприятии, посвященном 280-летию со дня основания г.Тольятти.

За многолетнюю благотворительную деятельность и поддержку общественных инициатив «СИБУР Тольятти» присвоен статус «Почетный благотворитель города Тольятти». Эта номинация присуждается 1 раз в 3 года людям и предприятиям, которые занимаются благотворительностью на территории города более 10 лет. Награду генеральному директору предприятия Юрию Морозову вручили глава города Сергей Анташев и патронесса благотворительности 2017 года Галина Гузанова.

Экспертный совет конкурса в составе представителей Самарской Губернской Думы и администрации Тольятти отметил инициативы «СИБУР Тольятти» в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел», направленные на охрану окружающей среды, развитие образования и науки, спорта и пропаганды здорового образа жизни, поддержку волонтерского движения. Учитывалось также личное участие сотрудников предприятия в благотворительной программе «Делать Добро вместе».

«Проекты, поддержанные СИБУРом, – это инвестиции в будущее города, - отметил генеральный директор «СИБУР Тольятти» Юрий Морозов. – Благодаря системной работе по развитию ключевых направлений программы мы расширяем социальную инфраструктуру, создаем условия для занятий спортом и поддержки местных инициатив. Ведь кто, как не сами жители, лучше всего знают, что необходимо для улучшения городской среды и жизни горожан».

В 2016 году в рамках благотворительной программы СИБУРа «Формула хороших дел» в Тольятти было реализовано 14 проектов. Среди них – восстановление леса и дендропарка, создание мультипликационной пластилиновой студии в пансионате «Радуга», приобретение оборудования для игры бочча для детей с ограниченными возможностями в центре «Солнечный круг», закупка химического оборудования для центра внешкольной работы «Диалог» и Тольяттинского химико-технологического техникума, установка турниковой площадки возле ДС «Волгарь» и проведение общих тренировок для горожан.

В 2017 году победителям конкурса социально значимых проектов победителями в Тольятти стали 9 проектов. Будет продолжена работа по посадке тольяттинского леса и возрождению родников национального парка «Самарская Лука». Материально-техническое оснащение химических лабораторий получат Тольяттинский госуниверситет, химико-технологический техникум, лицей №51. В рамках деятельности центра развития для детей «Солнечный круг» будет создана Школа социально-бытовой адаптации для детей и подростков со множественными нарушениями развития. Также поддержаны проекты по развитию фехтования, флорбола (хоккея в зале) и адаптивного конного спорта.

При поддержке СИБУРа в этом году в Тольятти с большим успехом уже прошел фестиваль «Я люблю науку», который посетили 4000 школьников, их родителей и учителей. Состоялись региональные отборы баскетбольных проектов #SIBURCUMP и #SIBURZENIT, в которых приняли участие более 100 юных баскетболистов.