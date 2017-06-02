Представлены заместители главы Тольятти

Сегодня на аппаратном совещании в городской администрации были представлены заместители главы Тольятти.

Имена, названные Сергеем Анташевым знакомы многим. Так, первым заместителем главы Тольятти стал Игорь Ладыка, занимавший в прошлом должность главы Автозаводского района. К слову бывший руководитель аппарата мэрии Юрий Хвостов стал главой администрации Автозаводского района.

В Центральном районе свою должность сохранил Артем Гончаров, а главой Комсомольского района стал бывший депутат гордумы Артем Анисимов.

Заместителем главы города по финансам, экономике и развитию назначен бывший первый вице-мэр Алесей Бузинный.