В Жигулевске сотрудники полиции изъяли у ранее судимой местной жительницы марихуану

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулевску получили оперативную информацию о том, что около одного из домов на улице Морквашинской находится 38-летняя местная жительница, которая прячет в сумке наркотики.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую и доставили ее в отдел МВД для дальнейшего разбирательства. В ходе личного досмотра в присутствии понятых в сумке задержанной оперативники обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу. Согласно заключению экспертов, в пакете находилась марихуана массой более 32 граммов, что относится к значительному размеру. Со слов задержанной, запрещенное вещество она хранила  для личного употребления, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным оперативников, подозреваемая нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических веществ.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».
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  2. TLT.ru
  3. 06.06.2017 08:02 [76] (0)
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