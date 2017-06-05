В Тольятти стартовал детский фестиваль гандбола

В Тольятти начался XVI Детский фестиваль гандбола, собравший рекордное число представленных на нем городов.

Впервые этот уникальный молодежный форум посетили гости из Азербайджана, а представители Луганской народной республики из города Брянка привезли с собой в Россию свой собственный новый государственный флаг. В общей сложности 53 населенных пункта насчитал оргкомитет фестиваля при регистрации прибывших в Тольятти делегаций. В 2013-м их было на четыре меньше. А это значит, что состоялся рекорд! По количеству команд-участниц прошлогоднее высшее достижение повторилось. И тогда, и теперь в борьбу за награды детского гандбольного турнира в Автограде вступили 152 дружины. Из них 28 представляют местную КСДЮСШОР «Олимп», сообщает пресс-служба ГК «Лада».

До 9 июня на десяти игровых площадках спорткомплексов «Акробат» и «Олимп», стадиона «Торпедо» и Дворца спорта «Волгарь» мальчишки и девчонки определяют сильнейших в четырех возрастных категориях. Но, как обычно, они не будут замыкаться только лишь на спортивных баталиях в пределах этих арен. Организаторы сделают все возможное, чтобы у школьников из разных уголков России и ближнего зарубежья хватило ярких и разнообразных впечатлений, накопленных за несколько июньских деньков.

Здесь, в «Волгаре», все было, как обычно, – торжественно и комфортно. На заполненных почти до отказа трибунах царило повсеместное веселье. А на ледовой арене протекал завораживающий спектакль. Уникальные видео-кадры об истории города, демонстрируемые на большом электронном экране, сменились, ко всеобщему восторгу, нарезкой решающих моментов гандбольного турнира на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Ребята наградили щедрыми овациями одну из главных героинь бразильских Игр-2016 Ирину Близнову, которая удостоилась чести открыть фестиваль. Капитан олимпийской сборной России поздравил с днем рождения Тольятти, пожелав ему процветания и дальнейшего выращивания выдающихся спортсменов. Бывшая гандболистка «Лады» призвала своих последователей не расстраиваться, если победы их обходят пока стороной. «Мы тоже, - сказала она, - проигрывали в свое время, зато поставили красивую золотую точку в Рио». Эти слова, вероятно, пронзили ребячьи сердца.

Кроме Близновой, аудиторию тепло приветствовали глава города Сергей Александрович Анташев, заместитель министра спорта Самарской области Лидия Анатольевна Рогожинская, первый вице-президент Федерации гандбола России Андрей Иванович Лавров, депутат Государственной Думы Владимир Владимирович Бокк и председатель Тольяттинской городской Думы Дмитрий Борисович Микель. Все они не поскупились на пламенные речи. В души мальчишек и девчонок наверняка глубоко врезалась проникновенная фраза трехкратного олимпийского чемпиона Андрея Лаврова, который заявил, что гандбол – лучшая игра с мячом! На таких высоких нотах Фестиваль-2017 официально начал свой отсчет.

Официальная страничка фестиваля, включая результаты игр в режиме онлайн, на сайте КСДЮСШОР «Олимп» - здесь.