Расходы Тольятти на содержание кредитов составляют 98% от обслуживание муниципального долга

Счетной палатой Самарской области проведена комплексная проверка Тольятти за период 2015–2016 гг., сообщил сайт ведомства. В ходе нее отмечен высокий уровень долговой нагрузки на бюджет города, а также значительный объем расходов на обслуживание долговых обязательств. Это ограничивает возможности по финансированию социально значимых расходов.

Установлено, что привлеченные заимствования на 90% состоят из кредитов коммерческих банков, расходы на обслуживание которых составляют 98,5% в содержании муниципального долга.

Расходы на обслуживание долговых обязательств в 2015 г. в шесть раз превысили расходы бюджета на реализацию муниципальной программы "Семья и дети Тольятти", и в четыре раза превысили расходы на реализацию муниципальной программы "Благоустройство территории Тольятти".

При проверке выявлены бюджетные расходы, не отнесенные к полномочиям городского округа. К примеру, организация компенсационных выплат лицам, которым был нанесен ущерб на финансовом и фондовом рынках РФ.

Также выявлены факты неправомерного получения субсидий, выделенных предпринимателям в рамках программы развития малого и среднего предпринимательства. Как отмечают в релизе, это свидетельствует о том, что со стороны администрации Тольятти не обеспечены надлежащий контроль и проверка получателей субсидий.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия установлен ряд нарушений ведения бухгалтерского учета.

Например, при расходах на участие населения в охране общественного порядка производились выплаты лицам, не входящим в состав добровольных народных дружин. При этом отчетность об использовании средств содержала недостоверные сведения, отсутствовали первичные документы, подтверждающие произведенные расходы.

При обследовании жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, установлены недостатки в конструктивных элементах и неисправности инженерного оборудования. Администрацией не приняты должные меры к поставщикам в части устранения ими выявленных недостатков в пределах гарантийного срока.

Установлены факты принятия и оплаты невыполненных работ на сумму 10,8 млн руб., принятия результатов работ, не предусмотренных условиями контрактов, оплаты выполненных строительно-монтажных работ без осуществления строительного контроля.

Кроме того, выявлен ряд нарушений законодательства при осуществлении закупок, например, включение работ, не предусмотренных контрактами, или исключение работ, предусмотренных неотъемлемой частью контракта.

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен губернатору Самарской области и в Губернскую думу.