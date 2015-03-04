Фото: радио август

В Тольятти чуть потеплеет и усилятся дожди

В предстоящие дни рабочей недели Самарская область окажется под влиянием атмосферных фронтов атлантического и полярного происхождения, в связи с чем неустойчивый характер погоды сохранится. Временами пройдут небольшие и умеренные дожди, в пятницу возможны сильные, местами прогремят грозы, сообщили в ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температура воздуха будет преобладать в ночные часы в интервале 5-12 градусов, в дневные часы 18-24 градуса. В большинстве районов небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с, при грозе порывистый.
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  3. 05.06.2017 19:02 [5] (0)
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