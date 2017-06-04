Названы победительницы конкурса «Автоледи Тольятти 2017»

По статистике женщины за рулем более ответственны и спокойны, нежели мужчины. Конкурс «Автоледи Тольятти 2017», который провели сотрудники Госавтоинспекции г. Тольятти на базе Центра Водительского Мастерства направлен на то, чтобы показать всем сомневающимся: женщина за рулем – это аккуратный, ответственный, добросовестный и законопослушный водитель.

Более 60 участниц подали заявки для розыгрыша титула «Автоледи Тольятти 2017». Соревнования, в которых приняли участие студентки, домохозяйки, бизнес-леди, представительницы автошкол и других профессий, проходили в несколько этапов: представительницы прекрасного пола показывали свои знания Правил дорожного движения и навыки фигурной езды на полигоне, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Особенно серьезно девушки готовились к творческому конкурсу. Необходимо было подготовить любое сценическое выступление по теме: «Вместе за безопасность дорожного движения». Как отметил руководитель тольяттинской Госавтоинспекции Сергей Фокин, «очень сложно быть главным судьей, когда все выступления очень нравятся. Талантливейшие девушки-водители в Тольятти - сами пишут стихи и прекрасно поют». В результате голосования компетентного жюри победительницами творческого конкурса стали Свяченая Светлана, Денисова Светлана, Дидковская Полина, Морозова Наталья и Шумская Инна.

Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, участники и зрители остались довольны. Каждая автоледи получила сертификат участницы и подарок от соорганизаторов конкурса: салона нижнего белья «Парижанка», спортивного клуба «Sport tawn», автошколы «ЦВМ» и женского сайта «Wday».

Титул «Автоледи Тольятти 2017 » завоевала Чкония Лиана, второе место заняла Мубоярова Алина и третье место Чекушкина Татьяна. Подарки за призовые места были предоставлены автоцентром Премьера. Церемония награждения трех победительниц проходила на Центральной площади Тольятти в рамках празднования юбилейного дня города.