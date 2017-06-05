МегаФон и UBER объявляют о начале сотрудничества

В рамках Петербургского международного экономического форума компания интегрированных цифровых коммуникаций «МегаФон» и международная технологическая компания Uber, создатель одноименного мобильного приложения для вызова автомобилей с водителем, подписали соглашение о намерениях. В рамках планируемого сотрудничества абоненты получат уникальные условия городских поездок от популярного сервиса, а водители, сотрудничающие с Uber, – выгодные тарифы телефонной связи.

Планируемое сотрудничество предусматривает, что абоненты получат выгодные условия на первую поездку, а держатели банковской карты «МегаФона», которые пользуются Uber, смогут экономить на поездках. В свою очередь «МегаФон» предложит водителям Uber специальный тариф с выгодной стоимостью передачи данных при использовании приложения на смартфоне или планшете. Компании также намерены изучить возможности сотрудничества в сфере совместных разработок на основе анализа больших данных.

Анна Серебряникова, операционный директор «МегаФона»: «Как мы обещали в новой стратегии, мы делаем шаги к созданию экосистемы партнерств. Uber перевернул наше представление о поездках по городу, и сегодня большинство горожан предпочитает использовать для этой услуги приложение. Около 120 000 наших абонентов ежедневно заходят в Uber со своего мобильного устройства. Я уверена, что это сотрудничество понравится клиентам «МегаФона» и водителям Uber».

Фрейзер Робинсон, директор по развитию Uber в регионе Европа, Ближний Восток и Африка: «Uber предлагает пользователям во всем мире надежный, безопасный и удобный способ передвижения по городу, и мы постоянно работаем над повышением доступности нашего сервиса для всех жителей мегаполисов. Партнерство с «МегаФоном» позволит охватить многомиллионную аудиторию абонентов компании и расширит наши возможности по привлечению новых пользователей благодаря совместным усилиям. Мы высоко оцениваем возможности сотрудничества в сфере анализа агрегированных данных и уверены, что такие проекты могут открыть новые перспективы для развития сервиса Uber в России».