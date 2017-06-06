Первый Международный лингвистический лагерь Тольятти: погружение в языковую среду и новые друзья!

Совсем скоро Международный лингвистический лагерь, работающий в Тольятти при поддержке администрации города и Посольства Франции в России, откроет свои двери для ребят. Первая смена начнется 13 июня. Дети, которые побывали в этом лагере, как правило, просят родителей купить путевку вновь, на следующую смену.

Здесь школьники от 7 до 17 лет изучают языки - французский, английский или немецкий - под руководством вожатых-иностранцев, для которых эти языки являются родными. Обучение прекрасно сочетается с развлечениями: вокальные и танцевальные мероприятия, театральные постановки, спортивные матчи, кружки по интересам и интеллектуальные конкурсы – от вариантов возможностей досуга дух захватывает!

А еще подрастающие волжане обретают новых друзей со всей страны, ведь больше половины участников культурно-образовательного проекта - из других городов: Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Иваново, Санкт-Петербурга, Тюмени, Перми, а также из Краснодарского края и с полуострова Камчатка.

Интересные вожатые, необычная программа и любознательные дети уже 14 лет обеспечивают успех первому на территории Тольятти лагерю с лингвистическим направлением. С 2003 года городская культурно-просветительская общественная организация «Альянс Франсез Тольятти» при поддержке мэрии Тольятти и Посольства Франции в России организует международный лингвистический лагерь. За это время в лагере отдохнули более 5 тысяч детей, интересующихся изучением французского, английского и немецкого.

Развитие знаний и навыков в освоении иностранных языков у детей любого школьного возраста происходит с помощью погружения в языковую среду. Кстати, в 2015 году в международном лингвистическом лагере в Тольятти всё лето работала вожатой внучка французского киноактёра и кинорежиссёра Пьера Ришара — Наоми.

Этим летом в дружную компанию отдыхающих-обучающихся международного лагеря вольются Алена Вольман из Екатеринбурга и Софья Кузнецова из Архангельска - победители экологического конкурса комиксов «Gests verts», организованного Французским институтом в России.

Программа лагеря предполагает:

— Трёхчасовые занятия через день с преподавателями-носителями языка из разных стран мира (2 часа по основному иностранному языку и 1 по дополнительному иностранному языку);

— Оригинальные зарубежные методики;

— Игры, фильмы, караоке, клубы общения;

— Конкурсы, соревнования, призы, спортивные мероприятия;

— Вечернюю культурную программу на иностранных языках, подарки, дискотеки;

— Пятиразовое питание.

Основные составляющие международного лингвистического лагеря — это приобретение лингвистических навыков благодаря методике обучения «Альянс Франсез» и лингвистического центра «Прайм Тайм», а также разнообразная экскурсионная программа, организованная при содействии туроператора «Тольятти Визит Центр».

Важной особенностью лагеря является то, что каждый родитель может круглосуточно находиться на связи с вожатым и руководителем смены.

Для особо целеустремленных детей лингвистический лагерь Тольятти оказывается важной ступенькой к исполнению мечты - поступлению в учебные заведения Франции, Ирландии, Чехии и Соединённых Штатов Америки.

Всего этим летом «Альянс Франсез Тольятти» организует пять заездов:

I заезд – с 13 по 26 июня 2017 на базе пансионата «Радуга»;

II заезд – с 27 июня по 10 июля 2017 на базе детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Электроник»;

III заезд – с 12 по 25 июля 2017 на базе ДОЛ «Электроник»;

IV заезд – с 27 июля по 9 августа 2017 на базе ДОЛ «Электроник»;

V заезд — с 11 по 24 августа 2017 на базе пансионата «Радуга».

В течение двух недель дети проживают в новых корпусах повышенной комфортности на территории пансионата «Радуга» и детского оздоровительного лагеря «Электроник» в 3-х, 4-х и 5-ти местных номерах с полноценным пятиразовым питанием.

По окончании заезда каждый участник международного лингвистического лагеря получит диплом и подарок.

Количество мест в лагерь ограничено. Уточнить, в какую смену остались места, можно

по телефонам 31-83-77, 8 909 363 92 19 («Альянс Франсез Тольятти», ул. Юбилейная, 29, офис 221).

Подробнее о проекте на сайте www.afrus.ru/togliatti/ru.

Источник информации: Альянс Франсез Тольятти