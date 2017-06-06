Тольяттинские «Красные Крылья» завоевали «серебро» первенства России

Тольяттинская команда СДЮСШОР «Красные Крылья» 2004 г.р. стала серебряным призером первенства России по баскетболу.

Финальный этап первенства страны прошел в конце апреля в Москве. В решающем матче наша команда уступила московской СШОР №49 «Тринта» и заняла второе место. Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд из Кирова, Волгограда, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Иркутска и др. В символическую пятерку лучших игроков финального турнира вошел наш атакующий защитник Иван Зайцев, пишут "Городские ведомости".

Тренируют ребят педагоги с многолетним стажем Сергей Кротов и Андрей Покас.

Торжественная встреча с обладателями серебряных медалей состоялась в здании управления физической культуры и спорта администрации Тольятти. Ребят, их родителей, тренеров команды и директора «Красных Крыльев» Сергея Гетманова приветствовал руководитель управления Александр Герунов. Он пообщался с гостями о прошедших соревнованиях и вручил благодарственные письма от главы города.

Фото: "Городские ведомости"
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 06.06.2017 10:03 [159] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus