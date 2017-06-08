Яхтсмен из Тольятти выиграл Кубок ассоциации «Оптимист»

В Яхт-клубе Санкт-Петербурга завершился Открытый Кубок Ассоциации класса «Оптимист», который одновременно являлся и первым этапом серии детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». Кроме определения призеров соревнований по итогам регаты были сформированы команды, которые представят Россию на первенствах мира и Европы летом 2017.

Уверенную победу в соревнованиях одержал по итогам всех восьми гонок тольяттинец Дмитрий Лаздин. Кроме того он получил для СДЮСШОР 1 и яхт-клуба «Дружба» переходящий Кубок Ассоциации «Оптимист», сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Еще один представитель Тольятти Вячеслав Рожков завоевал право выступить в составе сборной России на первенстве мира в Таиланде 11 — 21 июля.