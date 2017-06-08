Яхтсмен из Тольятти выиграл Кубок ассоциации «Оптимист»

В Яхт-клубе Санкт-Петербурга завершился Открытый Кубок Ассоциации класса «Оптимист», который одновременно являлся и первым этапом серии детско-юношеских регат «Оптимисты Северной столицы. Кубок Газпрома». Кроме определения призеров соревнований по итогам регаты были сформированы команды, которые представят Россию на первенствах мира и Европы летом 2017.

Уверенную победу в соревнованиях одержал по итогам всех восьми гонок тольяттинец Дмитрий Лаздин. Кроме того он получил для СДЮСШОР 1 и яхт-клуба «Дружба» переходящий Кубок Ассоциации «Оптимист», сообщает управление физкультуры и спорта мэрии.

Еще один представитель Тольятти Вячеслав Рожков завоевал право выступить в составе сборной России на первенстве мира в Таиланде 11 — 21 июля.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 06.06.2017 10:37 [89] (0)
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