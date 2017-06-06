Фото: радио август

Стоящий на учете тольяттинец украл из магазина выпивку, колбасу и дезодорант

В отдел полиции обратился директор магазина в Комсомольском районе. Заявитель рассказал о том, что из торгового зала неизвестный  похитил  9 бутылок алкоголя, два батона колбасы, чай, кофе и два дезодоранта на общую сумму 2 000 рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска опросили работников и покупателей магазина, выяснили приметы подозреваемого. Посмотрев запись с камер видеонаблюдения, один из оперативников узнал в злоумышленнике ранее судимого за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью 30-летнего мужчину, состоящего на профилактическом учете.

Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. В ходе опроса мужчина признал свою вину и пояснил, что  похищенные товары успел употребить с друзьями, сообщили в облГлавке.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 06.06.2017 11:02 [126] (0)
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