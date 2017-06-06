В День города прошло праздничное шествие «Троица. Зеленые святки»

4 июня в день празднования 280-й годовщины основания Тольятти - Ставрополя-на-Волге в центре Автозаводского района прошло красочное шествие «Троица. Зеленые Святки». Организаторами праздничного шествия стали Православная классическая гимназия, Поволжский православный институт, Гуманитарный колледж, Архиерейское Подворье Храм во Имя Всех Святых, в Земле Русской Просиявших и Департамент культуры Администрации г.о. Тольятти.

В этом году празднование юбилея города пришлось на день, когда православные отмечают один из основных, самых светлых, христианских праздников – Святую Троицу. А Зеленые святки у славян тоже были связаны с Троицей и символизировали переход от весны к лету.

Красочная колонна участников шествия прошла от Храмовой площади Православной гимназии по ул. Революционной на площадь перед Дворцом бракосочетания к главной сцене праздника «Зеленые Святки». Шествие удивляло и радовало тольяттинцев живописным оформлением: знамена, штандарты, цветы и веточки березы, увитые яркими лентами, ярко-зеленые воздушные шары. Все участники шествия были одеты в народные костюмы, сарафаны, длинные юбки, расшитые рубахи, на головах венки из трав и полевых цветов. Особый, праздничный настрой создавался веселыми народными песнями, которые исполняли юные музыканты из Православной классической гимназии, а подхватывала уже вся колонна.

На пересечении улиц Фрунзе и Революционной участники шествия организовали своеобразный флеш-моб: впервые в Тольятти образовалось не транспортное кольцо, а танцевальное. На пять коротких минут перекресток превратился в танцевальную площадку, где под знакомую всем с детства песню «Во поле березка стояла», закружились хороводы. А на площади между Дворцом Бракосочетания и Храмом Петра и Февронии участников шествия уже ждала настоящая березка - символ праздника, олицетворение неисчерпаемой жизненной силы, покровительница молодых женщин и девушек. Все участники и гости праздника смогли увидеть и поучаствовать сами в старинных русских обрядах, сообщает пресс-служба Православной классической гимназии.

Вначале по рукам участников шествия, не коснувшись ножками земли, прошла маленькая девочка в образе русской красавицы – Троицы. Потом вместе с фольклорным ансамблем «Таусень» вокруг березы девушки завели хоровод с народными песнопениями и украсили символ русской природы лентами, бусами, цветами. Этот замечательный обряд называется «Завивание березки». После него девушки из ансамблей «Таусень» и «Прялица» пригласили всех поучаствовать в обряде «Кумление». В нем две девицы, желающие покумиться, обходили березку - одна навстречу другой, потом трижды целовались сквозь венок и передавали друг дружке подарок – бусы, броши или сами венки. Теперь целый год эти названные кумушки будут родными и близкими друг для друга. Во всех праздничных обрядах в этот день принимали участие невесты, которые скоро будут регистрировать во Дворце бракосочетания свои новые семейные отношения, и, вполне возможно, придут венчаться в храм святых благоверных Петра и Февронии Муромских, ведь долгожданное открытие этого необыкновенного храма состоится уже 8 июля.

После обрядовой части всех участников и гостей праздника «Троица. Зеленые святки» ждал концерт, в котором приняли участие танцевальный коллектив «Звездный дождь», фольклорные ансамбли «Таусень» и«Прялица», школа танца «Арабеск», театр танца «Кредо», образцовая вокальная студия «Мелодия». Можно было не только получить удовольствие от выступления юных артистов, но и самому пуститься в пляс, что многие с радостью и делали. Всех, кто был на площади в этот день, повара Православной гимназии кормили вкуснейшей кашей «Дружба». И, конечно же, участников праздника порадовал «салют» из шаров, которые зеленым облаком взлетели над празднующим свой юбилей городом.