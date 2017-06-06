В Тольятти уголовник ради 40 рублей избил и изрезал «розочкой» 78-летнюю пенсионерку

5 июня в больницу от подъезда дома по бульвару Буденного доставлена пенсионерка 1939 года рождения с множественными резаными ранами. Медики обратились в дежурную часть полиции.

Уже на месте происшествия полицейские опросили свидетелей произошедшего и изъяли записи камер видеодомофона. Было установлено, что неизвестный мужчина, возрастом около 50 лет, подошел к стоявшей у подъезда пенсионерке и нанес ей несколько ударов по голове бутылкой. После того как стекло разбилось, злоумышленник продолжил осколками наносить пожилой женщине резаные раны в область шеи и рук. Затем, вырвав сумку из рук пенсионерки, достал кошелек, в котором было сорок рублей, и скрылся.

Приметы подозреваемого были переданы сотрудникам полиции, находящимся на маршрутах патрулирования. За время обследования района совершения преступления полицейскими были проверены на причастность к данному происшествию пять человек, схожих по приметам с подозреваемым.

Во время патрулирования улиц Автозаводского района сотрудники ППС сержант полиции Сергей Белов и старший сержант полиции Дмитрий Новокрещенов заметили мужчину, который, увидев полицейский автомобиль, попытался скрыться во дворе ближайшего дома. Внешне прохожий был похож на подозреваемого, совершившего дерзкое нападение на пожилую женщину. Благодаря грамотным действиям сотрудников ППС подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, где его опознали свидетели. Мужчина сообщил полицейским, что похищенные у пенсионерки деньги он уже успел потратить на спиртовую настойку.

Предполагаемый преступник 1967 года рождения официально нигде не работает, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам разбоя. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к другим противоправным деяниям.