В Тольятти с визитом прибудет департамент Валь д’Уаз

8-10 июня Самарскую область и городской округ Тольятти посетит официальная делегация департамента Валь д’Уаз (Франция) во главе с Первым Вице-президентом Совета департамента Валь д’Уаз, Президентом Комитета экономического развития департамента и мэром города Анген-ле-Бэн господином Филиппом Сюёром. Вместе с официальной делегацией Тольятти также посетят руководителей различных предприятий департамента и представители университета Сержи-Понтуаз, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Первый визит департамента прошел в сентябре 2016 года, на котором и было принято решение организовать экономическую миссию. Цель данного визита – проведение переговоров о сотрудничестве и партнерстве с представителями органов власти Самарской области и г.о. Тольятти. Официальные и экономические связи с департаментом Валь д’Уаз» начали развиваться благодаря франко-российскому проекту в области среднего профессионального образования «Волга – Валь д’Уаз».

8 июня делегация будет работать в Самаре, где встретится с руководством области и посетит Индустриальный Парк «Преображенка», ООО «Роберт Бош Самара», Национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, НУО-Фонд «Агенство по привлечению инвестиций Самарской области» и Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине».

В программе визита 9-10 июня в Тольятти запланирована встреча с руководством города, посещение Особой экономической зоны, технопарка «Жигулевская Долина», ПАО «АВТОВАЗ», Паркового комплекса истории техники им. К.Г. Сахарова, встреча с представителями Тольяттинского госуниверситета, Тольяттинской Академии Управления, Торгово-Промышленной Палаты и французской компании ООО «Валео-Сервис».

Также делегация встретится с руководством ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти» и посетит ООЦ «Школа», где учащиеся билингвального отделения проведут на французском языке экскурсию по школе.

На встрече с руководством города, которая пройдет в технопарке «Жигулевская долина» 9 июня с 11:30 до 13:30 примут участие и французские студенты Национальной Автомобильной Школы ГАРАК (г. Аржантёй). В рамках подписанного соглашения об обмене студентами и преподавателями (проект «Волга-Валь д’Уаз») они проходят очередную стажировку в Тольяттинском машиностроительном колледже и на предприятиях ООО «РОНА» и ООО «ВИКИНГИ».