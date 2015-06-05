Власти и жители Тольятти формируют комфортную городскую среду

Администрацией городского округа Тольятти разработан проект подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год».

В рамках Подпрограммы планируется выполнить минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек и урн) и дополнительный перечень видов работ (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автопарковок, озеленение, ремонт или обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, ремонт отмостки многоквартирных домов, ремонт элементов фасадов многоквартирных домов, прочие аналогичные виды работ, направленные на благоустройство дворовых территорий) по согласованию с собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в границах придомовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству (далее — заинтересованные лица).

Как отмечают в городской администрации, указанный минимальный перечень является исчерпывающим и может быть расширен только ввиду внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории не требуется, а при выполнении работ из дополнительного перечня участие заинтересованных лиц обязательно и выражается в форме трудового участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Отбор дворовых и общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в Подпрограмму осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015 — 2024 годы» на 2017 год, утвержденном постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.05.2017 № 1778-п/1 (далее Порядок).

Для участия в отборе дворовых территорий заинтересованные лица должны предоставить заявку на участие в отборе согласно приложению № 1 к Порядку, с приложением следующих документов:

1. акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложению №2 к Порядку.

2. дизайн-проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории с указанием инженерных сетей, разработанное с учетом требований Постановления мэрии городского округа Тольятти от 26.02.2013 N 543-п/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Тольятти». Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде — изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

3. заверенные копии протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с принятыми решениями, содержащими следующую информацию:

— собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен выбор способа управления многоквартирным домом;

— проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома и составлен акт обследования дворовой территории. Документ должен быть составлен на основании осмотра дворовых территорий, содержащий перечень имеющихся дефектов и их объемов, подписанный представителями управляющей организации (товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива), председателя или члена совета многоквартирного дома;

— общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме и иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, принято решение об участии в отборе придомовых территорий многоквартирных домов на проведение работ по благоустройству дворовой территорий, в том числе:

об утверждении видов планируемых работ исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

об утверждении видов планируемых работ исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству;

о трудовом участии и доле участия заинтересованных лиц (в размере не менее 1 % от общего числа собственников помещений в многоквартирном(ых) доме(ах) и не менее одного человека от каждого собственника иного здания(й) и сооружения(й) в случае наличия таких объектов в границах дворовой территории) в реализации мероприятий, включенных в дополнительный перечень по благоустройству дворовой территории;

об определении уполномоченных лиц из числа собственников для участия в обследовании дворовой территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответствующих актов приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего благоустройства;

об обязательном последующем содержании за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий, согласно предлагаемому обслуживающей организацией размеру платы за содержание жилого помещения.

Указанное решение принимается общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и оформляется протоколом.

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может быть подана только одна заявка на участие в отборе.

Очередность включения заявки в Адресный перечень определяется датой и временем предоставления заявки. При одновременной подаче двух и более заявок очередность определяется Критериями отбора объектов для формирования Адресного перечня согласно пп.2,3 раздела III Порядка, по сумме баллов, присваиваемых каждому объекту при его оценке. Первой в Адресный перечень включается заявка, набравшая большее количество баллов.

Заявка на участие в отборе дворовых территорий подается в Департамент городского хозяйства, расположенный по адресу: г.о. Тольятти, ул. Карла Маркса, д.42, каб. 110, время приема: пн. – чт. с 08.00 – 17.00, пт. С 08.00 – 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00., в письменной форме в сроки, указанные в Извещении, о приеме заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, размещенном 31.05.2017г. на главной странице официального сайта администрации городского округа Тольятти (http://portal.tgl.ru) в разделе «Новости департаментов» (http://portal.tgl.ru/news/item/7768-izveschenie-o-prieme-zayavok-na-uchastie-v-otbore-dvorovyh-territoriy-mnogokvartirnyh-domov-i-obschestvennyh-territoriy-podlezhaschih-blagoustroystvu-v-2017-godu/).

В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено программой, формируется отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на 2018 — 2022 годы либо для финансирования в 2017 году, в случае предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Проект Подпрограммы размещен 31.05.2017г. на главной странице официального сайта администрации городского округа Тольятти (http://portal.tgl.ru) в разделе «Новости департаментов» (http://portal.tgl.ru/news/item/7775-izveschenie-o-provedenii-obschestvennogo-obsuzhdeniya-proekta-podprogrammy-formirovanie-sovremennoy-gorodskoy-sredy-na-2017-god/) для проведения общественного обсуждения в соответствии с постановлением Администрации городского округа Тольятти от 31.05.2017г. №1777-п/1 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы».

Общественное обсуждение проводится с 03.06.2017г. до 02.07.2017г.

Замечания и предложения можно направлять на электронную почту timofeeva.ea@tgl.ru или по адресу г. Тольятти, ул. К. Маркса, 42, каб. 204.