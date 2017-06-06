Двое тольяттинцев, убивших и ограбивших студента, получили длительные сроки наказания

Приговором Самарского областного суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей от 24.05.2017 Эдуард Петросянц и Зафар Реймов осуждены по совокупности за убийство и разбойное нападение, сообщает прокуратура Самарской области.

Судебным следствием установлено, что они, находясь вечером 31.01.2016 в доме по 2-му Минскому проезду г.Тольятти, в целях хищения имущества хозяина дома нанесли тому множественные повреждения и связали его. Выполняя требования нападавших, потерпевший сообщил место нахождения 8 000 рублей и банковской карты, на счету которой находилось 35 000 рублей, а также пин-код доступа к ней. После этого Петросянц и Реймов задушили потерпевшего. Убедившись, что он не подает признаков жизни, нападавшие скрылись с места преступления.

Суд, с учетом мнения прокурора, признал Петросянца и Реймова виновными и назначил наказание в виде 16 и 17 лет лишения свободы соответственно, обоим суд определил отбывать назначенное наказание в исправительной колонии строгого режима, Петросянцу также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.