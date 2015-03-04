В России заболеваемость ожирением выросла вдвое

Россиянам вдвое чаще стали ставить диагноз «ожирение», свидетельствуют материалы Роспотребнадзора, в которых сравниваются данные за 2011 и 2015 год. По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения, пишут «Известия».

«Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», — сказано в докладе Роспотребнадзора.

В Роспотребнадзоре изданию сказали, что данными за 2016 год пока не располагают.

«Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом, по данным 2015 года, в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08)», — отмечено в докладе.

Абсолютного количества больных ожирением россиян в документе не приведено.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что также фиксируют рост заболеваемости ожирением. По данным ведомства, в 2015 году им страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн. В пресс-службе Минздрава уточнили, что считают причиной роста улучшение диагностирования заболевания.

Рост проблемы объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.

Главный внештатный диетолог Минздрава, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян сказал, что рост числа диагнозов «ожирение» действительно связан с ростом заболеваемости населения, а не улучшением диагностирования. Он утверждает, что у большинства россиян крайне низка культура питания.

— Например, если ребенку не нравится детское питание, что у нас делают? Добавляют сахар, а делать этого категорически нельзя. Конфеты мы и себе, и детям позволяем гораздо чаще, чем одну-другую раз в неделю. Поэтому у нас растет проблема детского ожирения, — рассказал Виктор Тутельян, уточнив, что распространенность последнего составляет 2–6%.

Он также сказал, что избыточный вес есть у большей части россиян старше 30 лет: больше нормы весят около 60% женщин и 50% мужчин.