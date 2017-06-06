Летнее снижение ставок по ипотеке

Сбербанк в очередной раз снизил ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке.



При покупке жилья в новостройке при использовании сервиса «Электронная регистрация» процентная ставка начинается от 10%. «Электронная регистрация права собственности в Росреестре». Благодаря сервису покупателям новых квартир не нужно посещать Росреестр или МФЦ для регистрации договора с застройщиком. Время, необходимое для оформления документов сокращается до 5-7 дней.



Без использования сервиса минимальная ставка составит от 10,7%.



Снижение затронула и предложений от партнеров-застройщиков, которые предлагают дополнительный дисконт, снижая начальную ставку до 8,7% и 8,0% (при условии оформления электронной регистрации сделки).

Ставки составят по готовому жилью 11-12%, в рамках Акции для молодых семей – 10,5-11,5%. По-прежнему продолжает действовать скидка 0,5 п.п. при условии оформления электронной регистрации сделки.



В Самарской области благодаря специальной акции ставка ещё ниже — 9,50-10,75%. Эти процентные ставки действуют в регионах проведения акции «Региональное промо» до 31.12.2017.



Ставки указаны с учетом оформления добровольного страхования жизни и здоровья на период после регистрации ипотеки. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, ставки выше на 0,5 п.п.

Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жилье», с условиями предоставления сервиса подачи документов на регистрацию права собственности на недвижимость в электронном виде, его стоимостью – на сайте domclick.ru.



Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.