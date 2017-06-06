На День города в Тольятти устроили богатырский экстрим

4 июня в нашем городе состоялся шестнадцатый по счёту Чемпионат Самарской области по силовому многоборью (экстриму) – Богатырские игры – 2017, посвящённый 280-летию Тольятти.

В этот раз побороться за звание чемпиона из разных городов России в Тольятти приехали 8 атлетов. Кого-то зрители уже видели на прошлых Богатырских играх, кто-то участвовал впервые, но тем интереснее зрителям было наблюдать борьбу за главный приз и титул чемпиона.

Атлетам предстояло соревноваться в 6-ти силовых номинациях. Самыми сложными упражнениями для атлетов оказались «СУПЕР-КОРОМЫСЛО» и «ТАЧКА». Богатыри буквально выбились из сил, а некоторые даже падали от усталости! Но экстрим потому и называется экстримом, что здесь атлеты работают на пределе человеческих возможностей, невзирая на внешние факторы: дождь, жару, холод. Атлеты поочерёдно выходили в лидеры, но всё решило заключительное упражнение «СИЛА ВОЛИ», где силачам пришлось соревноваться в удержании 2-х гирь по 16 кг перед собой на вытянутых руках. Это, поистине, титаническое упражнение стало зрелищной кульминацией чемпионата. В промежутках между выступлениями атлетов, свои силы активно пробовали зрители: они выполняли упражнения с более лёгким весом, а иногда и с тем же (например, тягу микроавтобуса «Газель»), где даже вызвалась поучаствовать девушка.

Итак, первое место в этом году занял победитель «Богатырских игр – 2016», бронзовый призёр международного состязания «Арнольд классик – 2017», самый сильный человек России 2016-го года в весе до 105 кг Евгений Гавриленко из Саратова (вес – 105 кг, рост – 181 см., возраст – 31 год).

Вторым по силе богатырем стал представитель северной столицы – безусловно выдающийся атлет Алексей Марков (вес – 125 кг, рост 185 см, возраст – 35 лет). Тройку победителей замкнул очень эмоциональный и харизматичный Рамиль Рамазанов из Кузнецка (вес – 130 кг, рост – 182 см, возраст – 32 года).

Дальнейшие места распределились следующим образом: 4 место – Юрий Кузьмин (Нижний Новгород); 5 место – Александр Луговой (Тольятти); 6 место – Жаслан Жуманьязов (Саратов); 7 место – Максим Калинин (Саратов); 8 место – Владимир Налейкин (Сызрань).

Завершилось мероприятие по традиции – награждением победителей, призеров и участников, а также фотосессией на память. Организаторы «Богатырских игр – 2017» выражают особую благодарность председателю ТСЖ Сергею Захарову за помощь со спортивной площадкой.