На МегаФон.ТВ с 1 июня появился детский раздел

На МегаФон.ТВ с 1 июня 2017 года весь детский контент (ТВ, сериалы, фильмы) собрали в отдельный раздел. Кроме того, появился первый объединенный пакет ТВ и сериалов «Большой Детский».

Новый раздел объединил более 15 детских каналов, включая Cartoon Network, Nickelodeon, Мульт, Тлум, Ani и другие, а также популярные мультсериалы, такие как «Щенячий патруль», «Черепашки-ниндзя», «Джинглики», «Врумиз» и т.д.

МегаФон предлагает своим клиентам лучшие тарифы. Например, «Большой Детский» можно подключить всего за 15 рублей в день.

На главной странице нового раздела в мобильных приложениях на Android и iOS, а также на web и Smart TV, запущена возможность включить и выключить родительский контроль. Такая функция создана для того, чтобы у взрослых была возможность не пустить ребенка в «небезопасную зону», а также избежать случайных покупок.

«Задача нового раздела – решить проблему родителей: чем бы занять ребенка. МегаФон.ТВ предлагает самые интересные детские фильмы и сериалы по выгодной цене, которые также можно будет закачать для просмотра оффлайн. В то время как взрослые с помощью функции родительского контроля смогут следить за контентом, который смотрит ребенок», - прокомментировал Директор Бизнес-направления «Видео», Кушнарев Андрей.

Материал размещен на правах рекламы