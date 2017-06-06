Ваши идеальные будни

Лето в Тольятти пока не радует теплом и солнцем. Будни проходят в ожидании выходных, а желание выбираться из дома не появляется. Ждем окончания рабочего дня, чтобы встать с рабочего места и сменить его на диван. Смотрим ленты ярких фотографии и думаем: «вот есть те, кому везет». Все ждем и верим, что появится тот, кто расскажет нам секрет интересной жизни. А секрета нет - эти люди просто отрываются от дивана и наполняют свою жизнь интересными моментами сами для себя. Если не знаешь, чем занять себя, АфишаТЛТ с радостью расскажет о мероприятиях на неделе.

Театр Колесо приглашает Вас на спектакль «Скамейка». Эта пьеса о том, как однажды в городском парке встретились мужчина и женщина, и что из этого вышло. Он сказал ей неправду, она сказала ему неправду. Неправду они приняли за правду. Это смешная и горькая история, как Он и Она прошли путь от взаимной лжи к взаимной искренности.

7 июня Самара встречает Брайана Трейси, легендарного бизнес тренера, с популярным семинаром «Высокоэффективные продажи». Брайан Трейси один из лучших в мире тренеров по продажам и развитию бизнеса. Он написал 72 книги, провёл более 5 000 семинаров для пяти миллионов слушателей в 68 странах. Книги Брайана переведены на 42 языка, он выпустил более 1000 обучающих аудио и видео программ. Не пропустите и Вы! Подробную информацию о приобретении билетов, смотрите здесь.

Для тех, кто не хочет ехать в Самару, 7 июня в Техно-парке «Жигулевская долина» пройдет ежегодный региональный форум «Линия успеха». Организатором форума выступает Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области.

8 июня не пропускаем спидвей! Нас ждет интереснейшая гонка командного чемпионата - "Мега-Лада" принимает "Турбину". Приходи всей семьей или с друзьями, подержите нашу команду!

В четверг, если погода будет хорошей, состоится «Кино под звездами». Вашему вниманию предлагается посмотреть кино на итальянском языке. Окунуться в мир Италии, ощутить всю эмоциональность фильма и возможно выучить пару тройку новых итальянских слов. А может это и вовсе сподвигнет Вас на путешествие в Италию.

А вы знаете, что такое аниматроника и что все фантастические фильмы созданы благодаря ее достижениям? Музей занимательных наук «Эйнштейн» ждет Вас и ваших детей на увлекательных и познавательных мастер-классах. «Аниматроника» - это увлекательная программа, которая состоится 7 июня.

Не забываем сходить в кино. Мировые кассовые сборы бьют рекорды, критики и киноманы не жалеют наивысших оценок, а на экране обворожительная Галь Гадот! Конечно, это «Чудо-Женщина»! Расписание сеансов смотри здесь.

Временами, мы сами себя загоняем в угол скучных будней, но АфишаТЛТ не знает серости трудовых будней. Мы всегда будем говорить о всех мероприятия горда. Хорошей недели и не скучайте дома!