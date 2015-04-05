Тольятти получит из области 64,7 млн. рублей

Муниципальные образования Самарской области получат более 249 млн. рублей из областного бюджета в виде стимулирующих субсидий по итогам выполнения социально-экономических показателей за апрель 2017 года.

По итогам апреля сводный индекс выполнения показателей превысил плановые в 3 из 10 городских округов, в 15 из 27 муниципальных районов и в 131 из 296 городских и сельских поселений.

Наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов продемонстрировали г.о. Чапаевск (105,0%), г.о. Сызрань (102,0%), а также г.о. Тольятти (100,5%). Объем выделяемых стимулирующих субсидий составил для Чапаевска – 7 млн. рублей, для Сызрани – 18,8 млн. рублей, для Тольятти – 64,7 млн. рублей, сообщили в правительстве региона.

Город Самара получил из областного бюджета 24,7 млн. рублей, сводный индекс выполнения показателей социально-экономического развития за апрель в Самаре составил 96,7%. Городскому округу Похвистнево, выполнившему показатели на 99,8 %, выделят 4,3 млн. рублей из областного бюджета. Новокуйбышевск при показателе 98,0% получит 3,4 млн. рублей.

В целом на 2017 год в областном бюджете предусмотрено выделение стимулирующих субсидий местным бюджетам на общую сумму 3,122 млрд. рублей (на 339 муниципальное образование). Средства будут самостоятельно распределяться муниципалитетами на решение наиболее важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного значения).

Финансовое стимулирование наиболее эффективно хозяйствующих муниципальных образований позволит улучшить качество жизни населения, создать более комфортные условия для ведения бизнеса, повысить инвестиционную привлекательность территории.