Водителям хотят ужесточить наказание за отказ от медосвидетельствования

МВД России планируют ужесточить наказание для автомобилистов за отказ от медицинского освидетельствования. Такие изменения следуют из текста законопроекта, размещенного на официальном интернет-портале проектов нормативных актов.

Как пишут РИА Новости, авторы документа предлагают повысить штраф с 30 до 35 тысяч рублей, а также установить срок лишения прав за это нарушение от двух до трех лет — сейчас он составляет от полутора до двух лет.

По данным МВД, в прошлом году за отказ от медосвидетельствования было возбуждено почти 250 тысяч дел. Почти 5 тысяч человек, которые участвовали в дорожно-транспортных происшествиях в 2016 году, имели признаки опьянения, но отказались проходить освидетельствование. В этих ДТП погибли 193 человека и пострадали 6114 человек.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие не повлечет за собой дополнительных расходов, а также положительно скажется на дорожной ситуации.