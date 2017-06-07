В выходные на месте будущего сквера на Революционной пройдет субботник

Уже на этой неделе территорию рядом с парком Победы начнут готовить к строительству будущего сквера.

Все желающие могут принять участие в субботнике, который состоится 8 июня в 10:00 на месте заброшенных фонтанов на улице Революционной. Необходимый инвентарь организаторы выдадут на месте. На уборку также выйдут сотрудники городских предприятий, сообщили в горадминистрации.

Напомним, что в 2017 году на указанной площадке начнется строительство выставочного зала со сквером, игровыми площадками и фонтаном в честь 50-летия АВТОВАЗа и выпуска первого автомобиля. Проект «Шаг 1: Сегодня в центре» реализуется в рамках программы повышения качества городской среды «Пять шагов благоустройства».
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  2. TLT.ru
  3. 06.06.2017 17:45 [135] (0)
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