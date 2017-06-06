Тольяттинскую бизнесвуман обвиняют в 31 эпизоде мошенничества

Прокуратурой Автозаводского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя. Женщина обвиняется в 31 эпизоде преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, являясь индивидуальным предпринимателем, а также учредителем ООО «Камелия», в период 2012-2015 гг. в рамках заключенных договоров на приобретение кухонной мебели и фурнитур, женщина получала от жителей Тольятти денежные средства, которыми впоследствии распоряжалась по собственному усмотрению. Ущерб, причиненный гражданам, составил более 5 млн рублей, часть из них - 600 тысяч рублей – она возместила добровольно.

В настоящее время прокуратурой района утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.