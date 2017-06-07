В России запущен сервис по поиску мест на парковках

Мобильное приложение "Яндекс.Навигатор" запустило функцию поиска освободившихся парковочных мест. Сейчас сервис работает в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре и Нижнем Новгороде, сообщил ТАСС менеджер "Яндекс.Навигатора" Леонид Александров.

"Сколько продлится тестовый период, я не могу сказать, есть ограничение ресурсов. Мы совместно с нашими картографами сами собираем данные и, город за городом, постоянно расширяем покрытие. Стремимся сделать общую карту по всему миру и когда-нибудь к этому придем. Когда - пока сказать сложно", - сказал он.

По словам Александрова, это первое навигационное приложение с такой функцией на российском рынке. Он пояснил, что сервис выделяет освободившиеся места на наземных парковках, расположенных вдоль дорог и на отведенных территориях, специальной меткой, которая сохраняется в течение пяти минут. Чтобы найти место для стоянки, система анализирует предоставляемые пользователями координаты, а также данные о характере движения (едет человек или идет). Затем алгоритм определяет, что человек уехал с парковки на машине (а не сел, например, в автобус на ближайшей остановке), и отмечает парковочное место как свободное.

"Пока мы не загадываем, насколько быстро мы успеем покрыть этими данными всю Россию. Шаг за шагом мы будем выходить с этими данными в каждый город России. Сервис также работает в Белоруссии, Казахстане, Турции и других странах", - сказал Александров.