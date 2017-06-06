Как Тольятти будет праздновать День молодежи

В нашем городе полным ходом идет подготовка к Дню молодежи. Празднования пройдут 24 и 25 июня 2017 года во всех районах города!

Департамент образования администрации города представляет программу празднования:

В течение двух дней в Парке Победы Автозаводского района развернется Фестиваль Еды. С 12.00 до 19.00 часов на главной аллее разместится вкуснейшая ярмарка. В программе заявлены мастер-классы, hand-made творчество, дегустация здоровых продуктов, веселые развлечения для детей и взрослых, настоящий кулинарный поединок и много-много полезной еды!

Центральным событием 24 июняв 18.00 часов станет извлечение капсулы – посланий молодежи будущего от комсомольцев, которая помещена в основание памятника-монумента на территории Молодежного бульвара. С приветственным словом выступят представители государственных структур и руководители ведущих общественных организаций. В торжественном мероприятии примут участие комсомольцы, присутствовавшие при закладке капсулы-посланий и открытии памятника, а также сотрудники Тольяттинского краеведческого музея, которые примут в свой фонд данный исторический экспонат. Сам бульвар на этот день превратится в молодежный Арбат, в который вольются различные интерактивные и творческие пространства, фотозоны и арт-мастерские, спортивные и экстрим-площадки, исторические клубы и ярмарка мастеров.

С 19.00 до 22.00 часов на площади перед Театром кукол «ПИЛИГРИМ» состоится праздничная концертная программа. На профессиональной сцене выступят известные тольяттинские коллективы, состоится розыгрыш призов от партнеров мероприятия. На открытой площадке перед сценой активная молодежь сможет посетить развлекательные зоны: хип-хоп, рэп, граффити и др.

25 июня гости праздника смогут стать зрителями и участниками целого ряда зрелищных, творческих и активных мероприятий:

9.00-21.00. Центральная площадь – Фестиваль автозвука! Масштабный, представительный и впечатляющий автозвуковой праздник! Зрителей и участников ждут различные конкурсные этапы соревнования: оценка мультимедийных систем, замер звукового давления, лучший тюнинг, более 100 современных автомобилей, а также конкурсы от партнеров и развлекательная программа.

14.00-16.00. Детская библиотека №6 (ул. Носова, 21) Интерактивное пространство и конкурсно-игровая программа Объединения детских библиотек.

18.00 – 21.00. Парк культуры и отдыха Комсомольского района - Молодежный фестиваль «Мы за жизнь». Яркие выступления, зажигательные номера, конкурсы со зрителями и акустическая программа с участием молодежных коллективов города.

19.00.Площадь ДС Волгарь (б-р.Приморский, 37) -Концертная программа с участием творческих молодежных коллективов города, выступление групп «Санитарный день»,«Lovinbrau».

Хэд-лайнер вечера - интернациональный коллектив «D’BlackBluesOrchestra», который объединил ярких и талантливых исполнителей из пяти стран мира: США, России, Бельгии, Швейцарии, Испании. Притягательность «D’BlackBluesOrchestra» - в постоянном стремлении к профессиональному самосовершенствованию, и, как результат, - в умении наполнить новым звучанием классические блюзовые и джазовые стандарты. Группа имеет богатую историю и многолетний опыт участия в блюзовых и джазовых фестивалях России и Европы. Музыканты с успехом гастролировали в Великобритании, Испании, Швейцарии, Финляндии, Китае, Прибалтике, а также в Армении и Нагорно-Карабахской республике. «D’BlackBluesOrchestra» неоднократно участвовал в перформансах, которые сопровождали самые значимые культурные события Европы - от «Монако Яхт-Шоу» до Московского кинофестиваля. 25 июня живой звук и яркое шоу этого известного коллектива порадует и тольяттинцев.

Калейдоскоп праздничных мероприятий, нон-стоп спорта, танцев, творчества и позитива — именно таким ярким запомнит этот день Молодой Тольятти! Сделаем вместе День молодежи еще интереснее?! Присоединяйтесь и присылайте свои идеи с описанием формата возможного взаимодействия и указанием контактных данных ответственного лица на электронный адрес kdmtlt@mail.ru