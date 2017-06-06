Семьи предложили на год освобождать от НДФЛ после рождения ребенка

Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Владимир Петров предложил освобождать родителей от уплаты НДФЛ в течение года после появления в семье ребенка. Соответствующее обращение автор инициативы направит в Минфин 7 июня, сообщает RT.

По мнению Петрова, такое нововведение может оказать финансовую поддержку семьям, и, как следствие, стимулировать рождаемость в стране. Он отметил, что уровень доходов населения значительно влияет на сокращение темпов роста демографических показателей в России. 

"Не секрет, что первый год после рождения ребенка родителям приходится особенно тяжело, поэтому уместно обратить пристальное внимание именно на эту категорию граждан и разработать дополнительные меры поддержки", — подчеркнул депутат.

Также Петров считает необходимым сократить ставки НДФЛ на 2% для родителей двоих детей, а за каждого последующего ребенка снижать ставки еще на 1%. В результате семьи, на обеспечении которых находятся 12 и более детей будут полностью освобождены от уплаты данного налога.
  1. Общество
  2. РИА Новости
  3. 06.06.2017 18:17 [75] (0)
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