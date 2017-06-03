Воспитанники студии Хабенского представили в Тольятти спектакль

На днях в театре "Колесо" прошел благотворительный спектакль "Наш Федот в Тольятти живет или как мы семьей Федота выбирали", показ которого состоялся в рамках празднования полутора лет со дня основания в Тольятти Студии творческого развития Константина Хабенского "Оперение".

Напомним, Тольяттинская студия была открыта в октябре 2015 года при поддержке мэрии города. Она стала девятой по счету в федеральной сети Благотворительного Фонда Константина Хабенского. Сейчас в студии на бесплатной основе занимается около 200 детей.

В этот вечер на сцену вышли ученики студии, члены попечительского совета, а также актриса Московского Художественного театра им. А.П. Чехова Кристина Бабушкина. В зрительном зале не было свободных мест, и это не может не радовать. Часть средств от продажи билетов будет направлена на помощь детям с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга, сообщает городская администрация.

Гостей вечера поблагодарил глава города Сергей Анташев:

"Я очень рад приветствовать собравшихся в этом зале: зрителей, актеров, попечительский совет, педагогов и воспитанников студии Константина Хабенского. Прежде всего, хочу сказать вам спасибо за этот прекрасный вечер, за праздник юмора и таланта! Важно, что интерес к сегодняшнему спектаклю вызван не только любовью к театру. Зрители получили возможность не просто приятно провести вечер, но и оказать реальную поддержку тем, кто действительно в ней нуждается".