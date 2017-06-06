Тольяттинка пригласила на застолье знакомого, который ее ограбил

В дежурную часть полиции обратилась 45-летняя тольяттинка, сообщившая, что в ее квартире на улице 70 Лет Октября на нее напал мужчина и похитил 8000 рублей.

Опросив потерпевшую, полицейские выяснили, что та несколькими часами ранее встретила на улице знакомого молодого человека из соседнего дома и пригласила его в гости. Во время застолья между ними произошел конфликт, в результате которого гость 1999 года рождения, угрожая кухонным ножом, потребовал у хозяйки деньги. Женщина приняла угрозу в серьез и подчинилась требованиям злоумышленника. Получив желаемое, молодой человек скрылся из квартиры в неизвестном направлении.

Сотрудники органов внутренних дел со слов заявительницы составили список примет юноши и провели поквартирный обход близлежащих домов. Подозреваемый был задержан неподалеку от места преступления и доставлен в отдел полиции. По данным правоохранителей, 18-летний местный житель ранее не привлекался к уголовной ответственности и не имеет постоянного заработка. По словам задержанного, похищенные деньги он успел потратить на личные нужды, сообщили в облГлавке.

В настоящее время в отношении подозреваемого по признакам разбоя возбуждено уголовное дело.