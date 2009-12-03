В Тольятти будут судить сотрудника СИЗО за получение взяток

Прокуратурой Автозаводского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении младшего инспектора дежурной службы ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области Ивана Т. в получении взяток.

По версии следствия, мужчина являясь сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний, в апреле 2017 года неоднократно получал от арестованного через посредника деньги за перенос на территорию следственного изолятора запрещенных предметов – SIM-карты, флеш-накопителя, смарт-часов с функцией телефонной связи.

Вину в предъявленном обвинении в совершении инкриминируемых органом следствия преступлений обвиняемый признал полностью, сообщает областная прокуратура.

В настоящее время уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения по существу.