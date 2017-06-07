Пассажир Курумоча пытался ввезти в Самарскую область крокодила (фото)

3 июня во время таможенного контроля в аэропорту Курумочу одного из пассажиров был найден необычный багаж. На ленте интроскопа было выявлено чучело крокодила, коричневого цвета и около 80 сантиметров длинной.

Пассажир, прибывший из Стамбула, рассказал, что приобрел чучело за 50 долларов США в одной из сувенирных лавок в Республике Конго. Он не догадывался о том, что существуют определенные правила перемещения подобных товаров, поэтому разрешительных документов на ввозу чучела у него не оказалось, сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Чучело было изъято. Теперь оно отправится на экспертизу, которая выявит, входит ли данный товар в Перечень видов животных и растений, подпадающий под действие Конвенции СИТЕС и Решения Комиссии таможенного союза.

Перемещение такого товара через таможенную границу Евразийского экономического союза осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 337 от 4 мая 2008 года «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения. Ввоз мертвых животных и чучел на территорию Российской Федерации допускается при наличии разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) и разрешительных документов административного органа по Конвенции СИТЕС государства – экспортера.