Сергей Анташев поблагодарил участников и организаторов Дня города

Выражаю Вам искреннюю признательность за участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 280-летию Ставрополя-Тольятти!

Ваша активная позиция, профессионализм, грамотный подход и неравнодушное отношение позволили организовать День города на высоком, достойном юбилея уровне.

Я благодарю все ведомства городской администрации, принявшие участие в организации и проведении праздничных мероприятий, а также муниципальные учреждения культуры, образования, спорта.

От лица тольяттинцев и от себя лично хочу выразить особую благодарность губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину за подарок городу концерт группы UMA2RMAN и выступление Волжского русского народного хора им. П.М. Милославова.

Выражаю сердечную признательность за существенную помощь в организации юбилейных городских мероприятий депутатам всех уровней власти, руководителям предприятий и организаций города. Отдельные слова благодарности хочется сказать в адрес правоохранительных структур - УВД и МСЧ города, слаженная работа которых обеспечила правопорядок в праздничные дни.

И, конечно, спасибо всем тольяттинцам, которые, несмотря на капризы погоды, разделили с городом 280-летний юбилей и подарили друг другу море позитивных эмоций и отличное настроение.

Можно с уверенностью сказать, что День города удался благодаря совместной слаженной работе, в которую вы все внесли существенный личный вклад. Во многом именно благодаря таким людям, как вы отзывчивым, ответственным и инициативным, наш город развивается и процветает.

Желаю вам успехов, благополучия и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.