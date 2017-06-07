Преподаватели детского технопарка «Кванториум-63» прошли обучение в Москве

В мае преподаватели детского технопарка "Кванториум-63" снова съездили на обучение в Москву.

Образовательная сессия состоялась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ранее педагоги из Тольятти прошли трехдневный интенсив в Сколково - он был посвящен работе с исследовательскими и инженерными проектами. На этот раз организаторы решили уделить внимание развитию практических навыков, которые пригодятся в кванториуме.

Восемь тольяттинцев 12 дней изучали базовые и профильные образовательные блоки. Первые были посвящены непосредственно работе с детьми. Преподаватели научились разрабатывать педагогические сценарии и узнали о том, как превратить изучение сложных тем в игру. Особое внимание было уделено формированию у школьников soft skills - личностных навыков, которые позволяют быть эффективным членом команды, сообщили в горадминистрации.

Профильные блоки рассказывали о работе с оборудованием кванториума. Педагоги освоили 3D-сканеры, квадрокоптеры, фрезерные и лазерные станки. Профильный этап прошел по четырем направлениям: автомобилестроение, IT, промышленный дизайн и робототехника.

Все преподаватели из Тольятти успешно завершили курс и получили соответствующие сертификаты. Вместе с ними обучение проходили 350 специалистов из 20 регионов РФ.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 07.06.2017 08:45 [28] (0)
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