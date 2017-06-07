Тольяттинцы выступят на первенствах России по теннису

В июне в России пройдут три первенства России по теннису в разных возрастных категориях. Федерация тенниса России опубликовала списки заявленных игроков.

Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, в Москве в национальном теннисном центре имени Х.А.Самаранча сыграют самые старшие юниоры, до 19 лет. Здесь в одиночном разряде через квалификацию попробуют пробиться воспитанники тольяттинского тенниса Никита Копылов и Мария Мамонтова, в парном разряде в основном турнире Никита сыграет вместе с земляком Максимом Дородновым, а в миксте – с москвичкой Марией Макаровой.

В Ростове-на Дону в эти же сроки будут играть теннисисты до 13 лет. Здесь через сито квалификации будут проходить Максим Колобов и Павел Череватый, а девушки, Кристина Никифорова и Валерия Троицкая –заявлены в основной турнир.

Неделей позже в Москве пройдет первенство до 17-летних игроков и моложе, заявки еще принимаются.