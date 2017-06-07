Самарская область заняла пятое место в рейтинге делового гостеприимства регионов

Рейтинг представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Перечень самых привлекательных для бизнесменов субъектов составили телеканал "Россия 24" и "Клуб лидеров".

В течение восьми месяцев участники проекта "Агент бизнеса" посетили 30 регионов в качестве "тайного покупателя" и оценили все, с чем сталкивается предприниматель: от аэропортов, гостиниц и ресторанов до институтов поддержки бизнеса.

Лидерами рейтинга стали Татарстан, Свердловская и Белгородская области. Наш регион попал в десятку лучших и оказался на пятом месте, сообщает администрация Тольятти. Эксперты, в том числе, высоко оценили инвестиционный потенциал нашего города. Замыкают рейтинг делового гостеприимства Республика Крым, Брянская и Ивановская области.
  1. Бизнес
  2. TLT.ru
  3. 07.06.2017 10:02 [89] (0)
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