Тольяттинцев приглашают на Захаровский слет

Он будет проходить с 9 по 11 июня на берегу залива у сельского поселения Жигули Ставропольского района. Слет туристов памяти Ю. Захарова и его товарищей станет уже 54 по счету. В программе скалодром, турполоса, водная дистанция, турвикторина, волейбол, а также памятное восхождение на вершину Девьей горы и вечерний  бардовский концерт.

Кроме того, вы сможете бесплатно подняться на Молодецкий курган.

10 июня 1963 у Девьей горы в Жигулях, спасая жизни тонущих людей, погибли четверо тольяттинских туристов: Юрий Захаров, Геннадий Яковлев, Юрий Колонов, Николай Кормильцев. С тех пор ежегодно во вторые выходные июня в память об их подвиге у подножья Молодецкого кургана проводится городской туристический слёт, получивший название Захаровский.

Кроме того, Захаровский слет – это традиционное мероприятие, в котором принимают участие тольяттинцы и гости города, прошедшие маршрут Жигулевской Кругосветки.
  1. Город
  2. Радио Август
  3. 07.06.2017 10:34 [140] (0)
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