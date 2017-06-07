Тольяттинцев приглашают на Захаровский слет

Он будет проходить с 9 по 11 июня на берегу залива у сельского поселения Жигули Ставропольского района. Слет туристов памяти Ю. Захарова и его товарищей станет уже 54 по счету. В программе скалодром, турполоса, водная дистанция, турвикторина, волейбол, а также памятное восхождение на вершину Девьей горы и вечерний бардовский концерт.

Кроме того, вы сможете бесплатно подняться на Молодецкий курган.

10 июня 1963 у Девьей горы в Жигулях, спасая жизни тонущих людей, погибли четверо тольяттинских туристов: Юрий Захаров, Геннадий Яковлев, Юрий Колонов, Николай Кормильцев. С тех пор ежегодно во вторые выходные июня в память об их подвиге у подножья Молодецкого кургана проводится городской туристический слёт, получивший название Захаровский.

Кроме того, Захаровский слет – это традиционное мероприятие, в котором принимают участие тольяттинцы и гости города, прошедшие маршрут Жигулевской Кругосветки.