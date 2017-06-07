Горячее водоснабжение в 17 тольяттинских домах возобновят 9 июня

В Тольятти проходит плановая работа по замене тепловых сетей и ремонту теплосетевого оборудования.

По состоянию на 6 июня, ведутся ремонтные работы в кв.85, от ул.К.Маркса,23 до Линейного проезда. Здесь планируется заменить186 метров трубопроводов диаметром 133 мм. Другая работа ведется специалистами ТУТС г.Тольятти на ул.Лесной, где будет заменено свыше 200 метров теплотрассы диаметром 426 мм. Также специалистами ТУТС г.Тольятти ведется техническое обслуживание запорной арматуры и ремонт теплообменников на центральных тепловых пунктах №7 и №53 в Комсомольском районе города. По этой причине временно – до 9 июня – ограничено горячее водоснабжение для жителей 17 многоквартирных жилых домов. Данные работы являются плановыми и период временного ограничения поставки ГВС согласован с администрацией г.о.Тольятти, сообщили в самарском филиале ПАО «Т Плюс».

Кроме того, завершается ремонт теплосети диаметром 426 мм на ул.Железнодорожной в п.Шлюзовой. Здесь были выявлены два повреждения. На время ликвидации порывов жилые дома №1, 3, 9 по ул.Железнодорожной были переведены на временную схему подачи горячего водоснабжения: горячая вода подается потребителям по одной трубе, без циркуляции. В этой связи температура воды во внутридомовых системах зависит от активности разбора ее жителями. Теплоэнергетики планируют завершить все ремонтные работы на объекте до 9 июня, после чего оперативно переведут потребителей на штатную схему подачи ГВС.

В общей сложности этим летом теплоэнергетики Территориального управления по теплоснабжению Тольятти планируют заменить около 6 км тепловых сетей. В рамках федеральной программы «RE: Конструкция» особое внимание теплоэнергетиками будет уделено благоустройству участков после проведения ремонтов.