В июне на тольяттинских дорогах сотрудники ГИБДД проведут 19 рейдов

Как сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, в июне на территории городского округа сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:
- 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27 29 и 30 июня – по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта
- 16 июня – по выявлению нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств;
- 21 июня - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
- 22 июня - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
- 28 июня – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств.