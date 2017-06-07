В июне на тольяттинских дорогах сотрудники ГИБДД проведут 19 рейдов

Как сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, в июне на территории городского округа сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы: