Фото: радио август

В июне на тольяттинских дорогах сотрудники ГИБДД проведут 19 рейдов

Как сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти, в июне на территории городского округа сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы:

  • 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 27  29 и 30 июня – по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта
  • 16 июня – по выявлению нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств;
  • 21 июня - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 22 июня - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения;
  • 28 июня – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств.
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  3. 07.06.2017 12:24 [142] (0)
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