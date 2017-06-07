Тольяттинский студент, собиравшийся примкнуть к террористам, получил два года колонии

В октябре 2016 года сотрудниками областного УФСБ России был задержан 28-летний студент ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» Мирзозода Салмоншои Саидакрам. Мужчина собирался выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Установлено, что в начале октября прошлого года Мирзозода вступил интернет-сообщество террористической направленности и установил контакт с вербовщиком, под влиянием которого решил выехать в Сирию. В целях реализации указанных планов вербовщик приобрел на имя Мирзозоды электронные билеты на авиационный транспорт по маршруту «Самара-Москва-Стамбул».

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности 19 октября 2016 года следственным отделом Управления в отношении Мирзозоды было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической»). В ходе опроса мужчина дал признательные показания в отношении обстоятельств инкриминируемого ему деяния.

25 апреля 2017 года решением Приволжского окружного военного суда Мирзозода Салмоншои Саидакрам признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 УК РФ, с учетом полного признания вины и раскаяния в содеянном, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.