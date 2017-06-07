На улице Дзержинского водитель сбил на пешеходном переходе мать с грудничком на руках

На тольяттинских дорогах продолжают получать травмы дети самого разного возраста.

6 июня в 10:45 62-летний водитель «Лады-111840» двигался по улице Дзержинского. В районе дома №19 на регулируемом пешеходном переходе он не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на 19-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора. Девушка держала на руках своего сына, годовалого мальчика.

Женщина получила ушиб мягких тканей головы, мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга, сообщили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В этом году на территории г.о. Тольятти зарегистрировано 54 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 58 детей получили травмы различной степени тяжести. В прошлом году количество ДТП с участием детей было меньше на 5 случаев.