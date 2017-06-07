Госавтоинспекция напоминает тольяттинцам о возможности экономии времени и денег при помощи сайта госуслуг

Получение водительского удостоверения, регистрация транспортного средства - самые распространенные государственные услуги, предоставляемые ГИБДД.

У граждан есть возможность потратить меньше денег на государственную пошлину, чем они привыкли платить. Если гражданин обращается в Госавтоинспекцию через Единый Портал государственных услуг, то он получает значительную скидку на оплату госпошлины - 30%, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

Кроме этого, в случае обращения в ГИБДД через Портал госуслуг помимо финансов вы значительно экономите свое время. Сразу при подаче заявления выбираете удобное для себя время и дату. Приезжаете и получаете нужную услугу в максимально короткие сроки.

К слову, помочь в регистрации на Едином Портале государственных услуг могут в подразделении Госавтоинспекции на ул. Заставная, 1.