Жестокое обращение с животными переведут в категорию тяжких преступлений

В Госдуме подготовлена новая редакция ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными». Она предусматривает гораздо более суровое наказание за издевательство над четвероногими, совершенное из хулиганских и корыстных побуждений. А живодерам, которые мучают животных коллективно, в присутствии малолетних либо выкладывают шокирующие кадры в интернет, после принятия поправок будет грозить до шести лет тюрьмы, пишут «Известия».

Автор законопроекта депутат Олег Шеин сообщил, что представители силовых ведомств его концепцию поддержали. В четверг поправки будут обсуждать на заседании Совета по правам человека при президенте (СПЧ), после чего они будут внесены в Госдуму.

Действующая редакция ст. 245 УК относит это преступление к категории небольшой тяжести. Уголовная ответственность по ней наступает за «жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних». Первая часть статьи предусматривает за это до одного года исправительных работ или ограничения свободы либо до полугода ареста. Вторая часть касается тех же действий, совершенных в составе группы, и предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

— По преступлениям небольшой тяжести обвиняемые часто освобождаются от ответственности в связи с деятельным раскаянием либо получают условные сроки. Мы предлагаем в первой части статьи установить наказание до четырех лет лишения свободы и тем самым перевести эти преступления в категорию средней тяжести. А вторую часть мы относим к категории тяжких преступлений. Это означает, что никакого деятельного раскаяния и других подобных уверток здесь уже быть не может. А срок по второй части мы увеличиваем до шести лет. Более того, мы попробуем ввести нижний порог — четыре года лишения свободы, — сказал Олег Шеин.

А главное нововведение — ввод в ст. 245 дополнительных квалифицирующих признаков. Во-первых, такой признак как присутствие малолетних переводится из первой части в «более тяжкую» вторую. А кроме того, во второй части появляется использование интернета. Речь о таких случаях, когда живодеры записывают на видео мучения и убийства животных и публикуют это в соцсетях. В некоторых пабликах такое происходит регулярно. После принятия поправок в УК издевательства над животными в составе группы, в присутствии малолетних или с трансляцией в интернете станут основанием посадить садистов на шесть лет.

По мнению Олега Шеина, перевод преступления в более тяжкую категорию заставит правоохранительные органы лучше работать по таким делам. Поскольку расследование тяжких преступлений находится на особом контроле и их раскрытие — в приоритете.