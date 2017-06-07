Опубликовано видео наезда на молодую маму с ребенком на улице Дзержинского (видео)

Напомним, 6 июня улице Дзержинского 62-летний водитель сбил на пешеходном переходе мать с грудничком на руках. Она переходила проезжую часть по переходу на разрешающий сигнал светофора. Девушка держала на руках своего сына, годовалого мальчика.

Группа «Происшествия Тольятти» опубликовала видео наезда, на котором отчетливо видно, что водитель продолжил движение на красный сигнал светофора даже тогда, когда по пешеходному переходу уже шли люди. На кадрах видно, что водитель такси, который ехал впереди справа, остановился на запрещающий сигнал. Пешеходы стали переходить дорогу, в том числе и молодая мама с сыном на руках. Водитель «Калины» до последнего двигался и нажал на тормоз уже непосредственно перед самим наездом. Прохожие оказали пострадавшим первую медпомощь и вызвали скорую.

По информации ГИБДД, женщина получила ушиб мягких тканей головы, мальчик госпитализирован с сотрясением головного мозга.