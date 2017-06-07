Тольяттинские полицейские по горячим следам задержали ранее судимого грабителя

В дежурную часть полиции поступило заявление от женщины, которая рассказала, что возле дома на улице Степана Разина на нее напал мужчина и пытался рывком похитить сумку с вещами. Сумка держалась на ремешке, перекинутом через плечо, поэтому грабитель не смог довести свой преступный умысел до конца.

Женщина подробно описала нападавшего прибывшим на место происшествия полицейским. Это был молодой человек, на вид лет 20-ти, ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, с темными волосами. Он был одет в темную куртку, синие джинсы. Ориентировку стражи порядка направили всем наружным службам.

При патрулировании улиц экипаж ППС заметил мужчину, который при виде патрульной машины попытался скрыться во дворе ближайшего дома. По приметам мужчина был похож на подозреваемого, совершившего грабеж. Его задержали и доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, где его сразу опознала заявительница.

Предполагаемый злоумышленник 1997 года рождения официально нигде не работает, в прошлом был судим за кражу. В настоящее время полицейские проверяют задержанного на причастность к другим противоправным деяниям, сообщили в облГлавке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам грабежа. Ведется следствие.